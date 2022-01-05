Украинские военные на границе с Крымом отрабатывают отражение танковой атаки

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрабатывают элементы отражения танковой атаки в Херсонской области на границе с Крымом.

"В Херсонской области продолжаются активные мероприятия по подготовке гранатометных подразделений группировки войск "Юг". На административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым расчеты станковых и ручных противотанковых гранатометов практически отрабатывают различные огневые задачи", - говорится в среду в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Ранее во вторник командование Объединенных сил ВСУ сообщало, что украинские разведчики проводят учения по стрельбе у границы с Крымом. Кроме того, военные отработали налет как один из этапов ближнего боя.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.