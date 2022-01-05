Сербская православная церковь заявила о продолжении поддержки сербов в Косово и Метохии

БЕЛГРАД, 5 января. /ТАСС/. Сербская православная церковь (СПЦ) всегда будет поддерживать сербское население Косово и Метохии. Об этом в среду в своей рождественской речи заявил Патриарх Сербский Порфирий.

"В праздничной радости Рождества, с особенным пастырским волнением и ответственностью направляем отеческие поздравления и молитвы нашим сестрам и братьям на родине и на чужбине, где бы ни жили православные сербы, а особенно тем, кто [живет] в Косово и Метохии, нашей духовной колыбели. Мы им говорим, что знаем обо всех их искушениях, которые все еще продолжаются, но их Мать Церковь до сих пор была с ними и всегда будет", - заявил патриарх.

Косово начиная с XI века н.э. было колыбелью сербской государственности и веры. Именно на территории Косова и Метохии было создано первое крупное сербское государство. К XIII веку Косово превратилось в религиозный, политический и культурный центр Сербии.

На территории Косово и Метохии находятся около 80% сербских церквей и монастырей XII-XIV веков, многие из которых включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это монастырь Высоки-Дечаны, монастырь Грачаница, монастырь Печского патриархата и церковь Богородица-Левишка. Во время погромов 2004 года в общей сложности было уничтожено 35 церквей и монастырей, около 4 тыс. сербов были изгнаны из своих домов албанцами и эвакуированы КФОР и полицией ООН с территории Косово.