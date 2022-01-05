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Протесты в Казахстане

В Алма-Ате напали на оружейный магазин

Речь идет о магазине "Корган Центр"

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Нападение совершено на оружейный магазин "Корган Центр", расположенный в Алма-Ате, где происходят беспорядки.

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Согласно информации, опубликованной на странице магазина в Instagram, напавшие "все выносят и пытаются вскрыть оружейные склады". В магазине уточняют, что в полицию дозвониться не удается, а сотрудники охранного предприятия "тут же уехали".

В СМИ распространяется информация о том, что протестующие в Казахстане совершают нападения и на другие оружейные магазины.

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