Украина активизировала обустройство ограждений на границе с Белоруссией

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Украина активизировала обустройство границы с Белоруссией защитными ограждениями, полностью завершены несколько десятков километров.

"Из-за возможных миграционных потоков из Белоруссии, Украина существенно активизировала обустройство северного участка границы. С ноября обустроены десятки километров заграждений. Постоянно работают 30 созданных инженерных групп пограничников", - заявили в Государственной пограничной службе Украины в среду.

Сообщается, что силами погранслужбы ранее были изготовлены почти 2 тыс. бухт колючей проволоки, которые были направлены на границу с Белоруссией.

Ранее кабинет министров Украины утвердил новую программу усиления защиты границ страны, прежде всего с Россией и Белоруссией, предусматривающую финансирование в размере 36,3 млрд гривен ($1,33 млрд). По планам украинских властей, в 2022 году предполагается обустроить 1 676 км границы с РФ и 1 084 км границы с Белоруссией. До 2024 года также будет обустроена граница с Молдавией и со странами ЕС.