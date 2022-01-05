МИД ФРГ призвал к деэскалации ситуации в Казахстане

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Кабмин ФРГ внимательно следит за событиями в Казахстане, призывает к диалогу властей и протестующих. Об этом заявил в среду в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы внимательно следим за развитием событий через посольство и консульство, тесно контактируем с европейскими партнерами, - сказал он. - С нашей точки зрения, очень важно, чтобы ситуация вновь успокоилась". По его словам, контакты руководства страны с представителями протестующих - "шаг именно в этом направлении".

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.