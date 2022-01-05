Аргентина готовит жалобу из-за наличия ядерного оружия у Фолклендов в 1982 году

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /ТАСС/. Правительство Аргентины намерено обратиться в международные инстанции из-за предполагаемого присутствия британских кораблей с ядерными боеголовками у Мальвинских (Фолклендских) островов в 1982 году. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел южноамериканской республики.

"Если подтвердится наличие рассекреченных архивов, в которых содержится больше сведений о тяжести событий, о которых написали СМИ <...> правительство Аргентины вновь заявит о своих требованиях к правительству Великобритании и в рамках своей неизменной политики, направленной против ядерного оружия и его использования, планирует поднять этот вопрос перед компетентными международными органами", - говорится в сообщении.

Как поясняет МИД, основанием для нового обращения стала публикация портала Declassified UK, в которой говорится, что во время Фолклендской войны в 1982 году Великобритания отправила в зону конфликта корабли, на борту которых в сумме находилась 31 ядерная боеголовка. По словам ведомства, в 2003 году после публикации доклада о событиях у Фолклендов британским министерством обороны Буэнос-Айрес уже выражал протест Лондону и требовал ответить на вопросы, касающиеся присутствия этих кораблей у островов, но не получил необходимых подробностей. "В тот момент Великобритания заявила, что не нарушала Договор Тлателолко [договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке - прим. ТАСС] и что все вооружение было возвращено в Великобританию в хорошем состоянии", - отмечает МИД.

Мальвинские (Фолклендские) острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за 2,5 месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В марте 2013 года подавляющее большинство жителей архипелага высказалось на референдуме за то, чтобы территория осталась во владении Соединенного Королевства. Аргентина не признала результаты референдума.