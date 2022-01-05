Задержанного на границе гражданина Польши передали сотрудникам СК Белоруссии

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Белорусские пограничники передали сотрудникам Следственного комитета республики гражданина Польши, который пытался скрыться от органов следствия. Об этом сообщили в среду в Госпогранкомитете Белоруссии.

"Иностранный гражданин передан сотрудникам Следственного комитета для дальнейшего разбирательства. Отец задержанного отказался от пересечения границы и вернулся в Беларусь", - отметили в погранведомстве.

Гражданин Польши вместе со своим отцом 3 января намеревался покинуть Белоруссию, несмотря на установленное в отношении него ограничение на выезд в связи с открытым уголовным делом.

Управлением Следственного комитета (УСК) по Брестской области расследуется уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ивацевичском районе с участием автопоезда под управлением гражданина Польши и легкового автомобиля жительницы Брестской области. "В результате ДТП находившиеся в легковом автомобиле в качестве пассажиров 31-летняя и 35-летняя жительницы Бреста от полученных телесных повреждений погибли на месте. Управлявший автопоездом гражданин Польши и водитель легкового автомобиля признаны подозреваемыми по уголовному делу", - сообщил в среду официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев. Он пояснил, что гражданину Польши 31 декабря объявлено постановление о применении к нему меры процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Белоруссии.

Как сообщил МИД Белоруссии, сотрудники генконсульства Польши в Бресте способствовали попытке выезда польского водителя из республики. В связи с этим, внешнеполитическое ведомство потребовало от одного из сотрудников польского генконсульства покинуть Белоруссию.