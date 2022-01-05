В центре Алма-Аты протестующие поджигают машины

Задержанного на границе гражданина Польши передали сотрудникам СК Белоруссии

Гражданин Польши вместе со своим отцом 3 января намеревался покинуть Белоруссию, несмотря на установленное в отношении него ограничение на выезд в связи с уголовным делом

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