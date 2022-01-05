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Протесты в Казахстане

В центре Алма-Аты протестующие поджигают машины

В центре Алма-Аты протестующие поджигают машины, горит спецтехника - корр. ТАСС.

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КазахстанПротесты в Казахстане
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