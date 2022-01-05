Кулеба и Боррель посетили линию соприкосновения в Донбассе

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду посетили линию соприкосновения в Донбассе.

Там они ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Станица Луганская", пообщались с пограничниками. Трансляцию визита вел телеканал "Дом".

Ранее Боррель сообщил, что прибыл на Украину, чтобы продемонстрировать поддержку Европейским союзом суверенитета и территориальной целостности страны.

Стороны сообщали, что Кулеба и Боррель в Луганской области ознакомятся с ситуацией в зоне конфликта, проведут переговоры, ключевыми темами которых станут "сдерживание РФ от дальнейшей агрессии, в частности посредством жестких экономических санкций, продвижение мирного урегулирования на основе уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, воплощение гуманитарных проектов в Донбассе".

Ранее Европейская внешнеполитическая служба сообщала, что визит Борреля на Украину 4-6 января демонстрирует поддержку Киева Брюсселем. Во вторник Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили вопрос, связанный с концентрацией сил РФ вблизи украинской границы, а также предложения РФ в сфере безопасности.