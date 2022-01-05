В аэропорту Нур-Султана отменили поздние рейсы из-за комендантского часа

Рейсы, которые должны вылететь из Нур-Султана раньше начала комендантского часа и прибыть в города Казахстана, где действует режим ЧС, после 23:00 (20:00 мск), также отменены.

Из-за отсутствия интернета пассажиры не могут сдать, обменять или приобрести билеты. У стойки авиакомпании Air Astana выстроилась очередь. Пассажиры заходят в офис авиаперевозчика, получают разъяснения от сотрудников и возвращаются в аэропорт, не выказывая особого недовольства, несмотря на причиненные неудобства.

Обстановка в аэропорту в целом спокойная. Усиленных мер безопасности не наблюдается. Иногда встречаются пограничники в форме, которые обычно здесь дежурят. Проверка при входе в аэропорт проводится лишь формально.

В первые минуты после прилета создается впечатление, что аэропорт безлюдный, однако на выходе из терминала прилета прибывших встречает группа таксистов-частников. Они фактически стали монополистами. Из-за отключенного интернета вызвать такси через онлайн-сервисы невозможно. Парковка перед аэропортом полна автомобилей, рейсовые автобусы ходят в город в штатном режиме.

В Казахстане уже четвертый день не стихают протесты. Акции протеста начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие центры. Токаев ввел на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане, отправил в отставку правительство.