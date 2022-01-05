Президент Бразилии не станет отменять визит в Россию после госпитализации

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару не планирует отказываться от визита в Россию, запланированного на февраль. Об этом политик заявил в среду в ходе пресс-конференции после выписки из больницы.

"Все, что запланировано будет выполнено. В этом месяце у меня запланирована поездка на северо-восток [Бразилии], в Рио-де-Жанейро. В феврале будет визит в Россию, это достаточно интересный для Бразилии визит", - сказал глава государства. Пресс-конференция транслировалась в аккаунте администрации президента в YouTube.

В начале декабря Болсонару анонсировал свой предстоящий визит в Россию по приглашению Владимира Путина. Тогда он отметил, что этот визит представляет интерес для обеих государств, подчеркнув намерение "углублять отношения с Россией".

В четверг Болсонару выписали из частной клиники "Вила нова стар" в городе Сан-Паулу, куда он был доставлен в ночь на понедельник с болью в животе после двух недель отпуска. Сам глава государства в Twitter сообщил, что почувствовал недомогание после обеда в воскресенье. С аналогичной проблемой политика уже госпитализировали в июле 2021 года, он был выписан после курса консервативного лечения. На этот раз главе государства также не потребовалось хирургическое вмешательство.

По мнению лечащего врача Болсонару, Антониу Луиса де Вашконселуша Маседу, состояние здоровья главы государства позволяет ему вернуться к полноценной работе. Вместе с тем, доктор не исключает того, что в будущем у действующего президента могут снова возникнуть аналогичные проблемы со здоровьем.

В начале сентября 2018 года Болсонару, который в тот момент был кандидатом на пост главы государства, получил ножевое ранение во время встречи с избирателями на юго-востоке Бразилии. На месте инцидента полиция задержала 40-летнего безработного Аделиу Биспу ди Оливейру, который сознался в преступлении. Он заявил, что совершить покушение его побудили личные мотивы, которые полиция не поймет. Политик провел более трех недель в больнице и перенес в общей сложности четыре операции.