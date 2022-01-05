Токаев на фоне беспорядков сменил Назарбаева во главе Совбеза и пообещал жесткие действия

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Об этом он объявил в среду во втором обращении к нации на фоне массовых протестов.
Токаев обвинил в беспорядках "заговорщиков, мотивированных финансово", и пообещал отныне "действовать максимально жестко".
ТАСС собрал основное, что стало известно после обращения главы государства к народу.
Вся власть Токаеву
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост председателя Совета безопасности - последнюю из ключевых должностей в стране, которая оставалась у него после передачи Токаеву руководства правящей партией "Нур Отан" ("Свет Отечества") в конце ноября 2021 года.
Токаев в обращении не объяснил причины такого решения. Пока его не прокомментировал и Назарбаев.
Обращаясь к нации, президент заверил, что останется в Нур-Султане, "что бы ни было", а в скором времени выступит с новыми предложениями относительно "политической трансформации" Казахстана.
Ранее Токаев отправил в отставку правительство, назначив временно исполняющим обязанности его председателя первого вице-премьера Алихана Смаилова. Он возложил на кабмин ответственность за протесты в стране.
Жесткие действия
Токаев пообещал "действовать максимально жестко" против участников беспорядков, в них он теперь обвинил "заговорщиков, которые мотивированы финансово".
Президент заявил, что на силовиков совершаются массовые нападения, а "толпы бандитов" в Алма-Ате издеваются над военными.
Ранее Токаев избегал жесткой риторики и обещал учесть все "законные просьбы и требования" протестующих. На утреннем заседании правительства он поручил отложить на год вызвавшее протесты решение перевести торговлю сжиженным газом на электронные биржи и площадки, а также ввести государственное регулирование цен на топливо и социально значимые продукты.