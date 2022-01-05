Токаев на фоне беспорядков сменил Назарбаева во главе Совбеза и пообещал жесткие действия

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности. Об этом он объявил в среду во втором обращении к нации на фоне массовых протестов.

Токаев обвинил в беспорядках "заговорщиков, мотивированных финансово", и пообещал отныне "действовать максимально жестко".

ТАСС собрал основное, что стало известно после обращения главы государства к народу.

Вся власть Токаеву

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост председателя Совета безопасности - последнюю из ключевых должностей в стране, которая оставалась у него после передачи Токаеву руководства правящей партией "Нур Отан" ("Свет Отечества") в конце ноября 2021 года.