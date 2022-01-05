Германия заявила, что осуждает любое прославление преступлений национал-социалистов

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Кабинет министров Германии решительно выступает против любых форм прославления преступлений национал-социалистического режима. Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, отвечая на вопрос о факельных маршах, которые прошли на Украине в честь Степана Бандеры.

"Федеральное правительство осуждает любую форму антисемитизма, любую глорификацию преступлений нацистов", - сказал Бургер. В этом контексте Берлин осуждает и преступления, совершенные "в том числе под руководством Бандеры", добавил он. "Нужно помнить, что значительная часть этих преступлений была совершена в коллаборации с немецкими оккупационными силами", - сказал представитель ведомства.

Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, - множество преступлений. От их рук погибло около 100 тыс. поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

1 января в Киеве, а также в ряде регионов Украины прошли факельные марши в честь годовщины дня рождения Бандеры. В Киеве участники акции устроили шествие от парка им. Т. Г. Шевченко по центральным улицам города, которое завершилось недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского. В частности, эти марши осудило посольство Израиля в Киеве.

Полиция Украины сообщила, что в целом в стране в мероприятиях по случаю чествования Бандеры приняли участие около 3,5 тыс. граждан.