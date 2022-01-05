Боррель заявил, что конфликт в Донбассе находится на грани нового усугубления

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт в Донбассе может вновь усугубиться.

"Сейчас конфликт находится на грани того, что он может усугубиться, и сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности", - сказал он в среду на брифинге в Луганской области после посещения линии соприкосновения, а также одного из пунктов пропуска. Брифинг транслировался на странице МИД Украины в Facebook.

Боррель сообщил, что смог воочию увидеть последствия конфликта. "Этот конфликт имеет очень высокую цену, и эта цена - человеческие жизни", - сказал он. Глава европейской дипломатии восхитился работой международных организаций, а также правительства страны по организации упрощения перехода для граждан между Украиной и неподконтрольной Киеву частью Донбасса.

"Мы здесь для того, чтобы еще раз подчеркнуть поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины. Мы здесь для того, чтобы работать вместе над деэскалацией. Наша главная цель - снижение напряженности, и это задача ближайших переговоров и наших заявлений о поддержке Украины", - добавил он.

Визит Борреля на Украину продлится до 6 января.