{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Лукашенко подписал закон о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Евгений Биятов/POOL/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Евгений Биятов/POOL/ТАСС

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа" в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, устанавливающий уголовную ответственность за публичное за его отрицание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны, распространенном в среду.

"Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период", - отмечается сообщении.

Также, по информации президентской пресс-службы, устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, "посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
На Украине определили суд для рассмотрения дел против Аксенова и Поклонской
Обвинительный акт направили в Деснянский районный суд Киева
Читать полностью