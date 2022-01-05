МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "О геноциде белорусского народа" в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, устанавливающий уголовную ответственность за публичное за его отрицание. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны, распространенном в среду.

"Законом предусматривается юридическое признание геноцида белорусского народа, совершенного нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период (до 1951 года). Под белорусским народом понимаются все советские граждане, проживавшие на территории БССР в указанный период", - отмечается сообщении.

Также, по информации президентской пресс-службы, устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, "посредством размещения соответствующей информации в СМИ либо в интернете".