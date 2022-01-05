В аэропорту Нур-Султана отменяются рейсы и не работает интернет

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Неразбериха, связанная с отменой рейсов и отключением интернета, происходит в аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в столице Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Вечерние рейсы в города республики, в которых так же, как и в Нур-Султане, введен комендантский час, отменены. Рейсы, прибывающие после 23:00 (20:00 мск), не примут в аэропорту Алма-Аты. Аэропорт в Актау, по словам представителя авиакомпании Air Astana, не функционирует вообще - туда не прибывают и дневные рейсы.

Около представительства компании Air Astana собрались около 20 человек. Когда одни люди уходят, их сменяют новые. Все они пытаются получить разъяснения о возможности сдачи или обмена билетов.

Сами представители авиаперевозчика тоже обладают лишь обрывочной информацией. Они сообщают пассажирам, что в четверг дневные рейсы должны отправиться по расписанию, однако для того, чтобы стало возможно приобрести билет на них, должен заработать интернет. Когда это произойдет, никто не знает.

В аэропорту невозможно приобрести и sim-карту, поскольку из-за отсутствия интернета в республике ее не получается зарегистрировать в сети. Из банкоматов работает только один - Сбер, к нему выстроилась длинная очередь.

Кафе и магазины аэропорта работают как обычно. Между тем, нет ясности, как будет работать аэропорт после наступления комендантского часа. В справочной говорят, что здание будет оцеплено в 23:00, но полицейские эту информацию не подтверждают. К 20:30 (17:30 мск) люди начали понемногу покидать аэропорт, убедившись, что вечерние рейсы не улетят.

Зато таксисты воспринимают ситуацию с энтузиазмом. По их словам, на официальные службы такси ограничения, связанные с введением комендантского часа, не распространяются. "Всю ночь работать будем, всех развезем", - отметил один из водителей в разговоре с ТАСС.