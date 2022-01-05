Лукашенко обсудил по телефону с Путиным и Токаевым ситуацию в Казахстане

МИНСК, 5 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским и казахстанским коллегами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в среду.

"Президент Беларуси сначала с российским, а затем с казахстанским коллегами провел консультации по ситуации в Казахстане", - говорится в распространенном сообщении. В нем также отмечается, что по данной ситуации "в постоянном контакте находятся лидеры всех стран ОДКБ".

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и Нур-Султане. Президент Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.