Милорад Додик назвал санкции США инструментом, время которого прошло

БЕЛГРАД, 5 января. /ТАСС/. Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил журналистам в среду, что санкции США являются инструментом, время которого прошло.

"США пытаются по какому-то рефлексу из прошлого что-то моделировать у нас здесь, но время таких действий прошло. Это больше отражает их слабость, чем силу. Это бесполезное занятие", - приводит слова Додика канал RTRS.

США ввели против Додика санкции 17 января 2017 года в связи с деятельностью по организации референдума, а также за приписываемую ему деятельность по подрыву Дейтонских соглашений. По версии Вашингтона, политик "активно препятствовал" реализации данного документа.

В среду Минфин США внес Додика в черный список в рамках еще одного президентского указа.