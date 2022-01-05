К президентскому дворцу в Нур-Султане стянули дополнительные подразделения полиции

Подходы ко дворцу с проспекта Мангилик Ел сейчас перекрыты. Дежурят более сотни правоохранителей в полной боевой экипировке. В каждой арке, через которую можно попасть на территорию, прилегающую ко дворцу, находятся по несколько сотрудников полиции.

По проспекту тем временем продолжается движение машин без каких-либо ограничений. Ситуация остается спокойной, но на улицах людей практически нет.

Ситуация в Нур-Султане за час до наступления комендантского часа остается спокойной, рассказал корреспондент. В полном объеме работает общественный транспорт. Однако из-за того, что в городе отключили интернет, вызвать такси через приложение невозможно.

Доступ в сеть пропал почти по всему городу днем. Это коснулось как мобильного интернета, так и Wi-Fi. Перестали работать платежные терминалы, из-за чего платежи принимались только наличными. Как результат - возникли длинные очереди у банкоматов.

Примерно в это же время оказались недоступны сайты казахстанских СМИ. Прервалась связь через WhatsApp, Telegram, Viber и другие мессенджеры.

Гуляющих по Нур-Султану людей в этот день практически нет. Безлюдно и около президентской резиденции Акорды, проходы к которому через проспект Мангилик Ел перекрыли сотрудники полиции. По одному постовому дежурят у лестниц и мостов над проезжей частью. Граждан на них не пускают. Несколько автомобилей полиции стоят в непосредственной близости от Акорды.

Несмотря на усиленные меры безопасности, правоохранители разрешили корреспонденту ТАСС пройти через административное здание к прилегающей к дворцу территории и сделать издали пару снимков резиденции. После этого полицейские попросили не задерживаться и уйти.