Литва подготовила для ЕК документы по обращению в суд ВТО против действий Китая

ВИЛЬНЮС, 5 января. /ТАСС/. Вильнюс подготовил документы, на основании которых Еврокомиссия сможет обратиться в суд Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу давления Китая на литовских предпринимателей, спровоцированного открытием в Литве представительства Тайваня. Об этом в среду сообщил МИД балтийской республики.

"Информация от представителей бизнеса о проблемах, с которыми они столкнулись из-за действий Китая, систематизирована и передана Еврокомиссии, которая на основе этих материалов может направить иск в суд ВТО", - говорится в сообщении.

Дело в отношении КНР, по мнению литовского МИД, может быть возбуждено в связи с нарушением принципов прозрачности и недопущения дискриминационных действий. "МИД совместно с ЕК, ВТО, Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию, правительствами других стран активно работает над тем, чтобы нормальная торговля с Китаем возобновилась",- утверждается в сообщении.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против офиса под таким названием (Пекин согласен, чтобы это, как в других странах, было представительство Тайбэя), отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а 26 ноября направило ноту об изменении статуса китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство КНР.

Пекин также задействовал экономические рычаги: приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, прекратил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря КНР вычеркнула Литву как государство из базы данных своей таможенной системы. В результате литовские экспортеры не могли оформить законным образом доставленные в КНР товары. Через неделю Литва вновь появилась в китайских таможенных системах. Пекин также предупредил международные компании о нежелательности поставок в Китай продукции, которая произведена с участием литовских партнеров.