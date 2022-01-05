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Протесты в Казахстане

В Казахстане снесли памятник Назарбаеву

Речь идет о скульптуре в городе Талдыкорган

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Протестующие разрушили памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкорган. Об этом в среду сообщил портал KazTAG.

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На фотографиях, опубликованных на портале, видно, что памятник снесен с постамента, а сама скульптура расколота на две части.

Талдыкорган является административным центром Алма-Атинской области. Памятник Назарбаеву в городе был установлен в 2016 году.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток), где для разгона толпы полиция применила светошумовые гранаты, а также в других городах, в частности в Атырау, Актобе (запад), Уральске (северо-запад), Таразе, Шымкенте и Кызылорде (юг), Караганде (северо-восток) и даже в Нур-Султане.

Теги
КазахстанНазарбаев, Нурсултан АбишевичПротесты в Казахстане
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