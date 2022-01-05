Украинская оппозиция уверена, что Киев вернется к диалогу с Москвой

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Сопредседатель украинской политической партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Вадим Рабинович выразил уверенность в том, что Украина вернется к диалогу с Россией, и раскритиковал политику власти страны по разным направлениям.

"Украина вернется к диалогу с Россией, потому что дружбу между народами никуда не денешь", - сказал он в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Политик при этом возмутился действующей властью на Украине, которая пытается внедрить неэффективные реформы и неудачно выстраивает экономические взаимоотношения со своими партнерами. В этой связи он напомнил об усилиях делегации ОПЗЖ, в частности главы политсовета объединения Виктора Медведчука, которые в 2019 году договорились в Москве с представителями "Газпрома" о цене на газ для Украины в пределах $175 за тысячу кубометров. "Но власть в Киеве возбудила уголовные дела против нас и наших соратников", - отметил Рабинович, добавив, что из-за игнорирования этих договоренностей плата украинцев за коммунальные услуги значительно выросла. Депутат уверен, что тарифы на газ были бы меньше в десять раз при реализации договоренностей с российской стороной. При этом он не сомневается, что позже "правоохранительные органы еще будут разбираться" с этой ситуацией.

Сопредседатель ОПЗЖ упрекнул власть и в том, что провалились амбициозные планы пустить "Шелковый путь" через Украину. Кроме того, сказал он, Киев не смог ничего противопоставить строительству РФ новой ветки газопровода в обход Украины. "Никто ничего не предпринимал, началась война с "Северным потоком - 2", наша власть рассчитывала, что Запад нас поддержит. Но что мы имеем? А то, что ни Германия, ни Венгрия нас не поддержали, да и США в конце концов не стали вводить санкции против "Северного потока - 2", - констатировал политик.

Вместе с тем Рабинович с оптимизмом смотрит в будущее. По его словам, "нужно демократическим путем поменять власть, а после этого договориться [с РФ], снизить цену на газ в три раза и уменьшить тарифы".

Договоренность с Россией

С ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы. Киев формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного топлива, которое идет из России. Таким образом, этот газ физически не пересекает западную границу страны, но его оформляют как импортированный.

В 2019 году Медведчук провел ряд встреч с руководством правительства РФ, Госдумы, а также компании "Газпром". 18 июля 2019 года Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о достижении предварительной договоренности о том, что в случае возобновления прямых поставок газа на Украину стоимость газа будет снижена для Киева на 25%.