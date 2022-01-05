Псаки: США не будут отвечать на предложения России по безопасности пункт за пунктом

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты в ходе грядущей серии переговоров с Россией намерены поднять вопросы вторжения в соседние страны и применения химического оружия на иностранной территории. Об этом в среду заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы и наши союзники будем поднимать эти и другие вопросы с Россией в ближайшие дни и недели", - сказала она.

Псаки добавила, что Соединенные Штаты не собираются отвечать пункт за пунктом на предложения по гарантиям безопасности, которые ранее опубликовала Россия. При этом американские власти верят, что стороны смогут продвинуться в решении некоторых вопросов. "Мы не знаем, что принесут переговоры, намеченные на следующую неделю, но наш подход к обсуждениям будет прагматичным, ориентированным на результат. Мы верим, что есть области, где мы можем достичь прогресса <...>, если они [власти РФ - прим. ТАСС] сядут за стол переговоров готовыми к этому [прогрессу]", - резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

МИД РФ 17 декабря распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков заявил советнику лидера США по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану о готовности Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Россию на консультациях будет представлять заместитель главы МИД Сергей Рябков.

10 января начнутся российско-американские переговоры в Женеве, 12 января соберется Совет Россия - НАТО в Брюсселе, а 13 января состоится заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.