Псаки назвала безумными утверждения о причастности США к протестам в Казахстане

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Утверждения о том, что США причастны к протестам в Казахстане, - безумные и ложные.

С таким утверждением выступила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - сказала она.

Псаки также заявила, что США призывают власти в Казахстане проявлять сдержанность, а протестующих - выражать свои требования мирно.

"Мы следим за сообщениями о протестах в Казахстане. Мы поддерживаем призывы к спокойствию, к протестующим - выражать свои требования мирно, к властям - проявлять сдержанность", - сказала она.

Псаки также заявила, что утверждения о том, что США причастны к протестам в Казахстане, безумные и ложные. "Мы слышали ряд безумных российских заявлений, что за этим стоят США. Я воспользуюсь возможностью, чтобы подчеркнуть, что они абсолютно ложные и являются частью стандартной российской инструкции по дезинформации. Мы видели немало такого в последние годы", - отметила пресс-секретарь Белого дома.