Суд в США отказал в освобождении под залог обвиняемому в киберпреступлениях Клюшину

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Обвиняемый в США в киберпреступлениях россиянин Владислав Клюшин в ходе заседания суда в Бостоне (штат Массачусетс) заявил, что не считает себя виновным ни по одному из пунктов обвинений, которые предъявляются ему американскими властями. Трансляция заседания в среду велась с помощью сервиса Zoom.

"Невиновен", - ответил он на каждый из пунктов обвинения, которое ему зачитала судья Мариан Боулер.

Всего американская прокуратура предъявила Клюшину обвинения по четырем пунктам, в числе которых преступный сговор, осуществление незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с применением электронных средств. В общей сложности россиянину может грозить 50 лет лишения свободы и около $6 млн штрафа.

Судья Боулер, несмотря на приведенные доводы защиты Клюшина, отказала ему в освобождении под залог. "Суд не видит такой комбинации условий, которая предотвратила бы риск побега. Поэтому обвиняемый остается под стражей", - сказала она.

Дело Клюшина

Клюшин был задержан 21 марта в аэропорту швейцарского города Сьон, куда он прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако россиянин обжаловал это решение сначала в Федеральном уголовном суде, а затем - в Федеральном суде. В августе Федеральное управление юстиции ответило отказом на просьбу России об экстрадиции Клюшина в РФ. Мотивом для отказа послужил тот факт, что изложенные в российском запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в Швейцарии. 18 декабря Клюшин был экстрадирован в США.

Россиянина обвиняют в США в причастности к хакерским атакам в отношении американских компаний, а также в проведении финансовых операций на основе конфиденциальной информации, которая якобы ранее была похищена.