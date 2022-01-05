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Протесты в Казахстане

Токаев обратился к главам ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы

Президент Казахстана заявил, что рассматривает происходящее в стране как акт внешней агрессии

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился за помощью к главам ОДКБ c просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы.

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"Я сегодня обратился к главам государств ОДКБ [c просьбой] оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, а подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь", - сказал он в ходе совещания, которое транслировал республиканский телеканал "Хабар-24".

По его словам, обращение к партнерам по ОДКБ является абсолютно уместным и своевременным. Президент Казахстана заявил, что рассматривает происходящее в стране как акт внешней агрессии.

Он обещал сделать все для защиты интересов граждан.

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КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПротесты в Казахстане
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