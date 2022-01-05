Токаев заявил, что в Алма-Ате "террористические банды" захватили пять самолетов

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Алма-Ате "террористическими бандами" захвачен аэропорт и пять самолетов, среди которых есть иностранные.

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"Террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты, в частности в Алма-Ате захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные самолеты. Алма-Ата подверглась нападению, разрушению, вандализму. Жители Алма-Аты стали жертвами нападения террористов, бандитов", - сказал Токаев в среду в ходе совещания, которое показал телеканал "Хабар-24".

Токаев заявил, что в настоящее время под Алма-Атой идет бой террористических банд с воздушно-десантным подразделением Минобороны.

Токаев заявил, что "террористические банды", устроившие беспорядки в Казахстане, прошли серьезную подготовку за рубежом.