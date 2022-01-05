В Алма-Ате восстановлен доступ к интернету

АЛМА-АТА, 5 января. /ТАСС/. Доступ к интернету в Алма-Ате, отключенный ранее в среду на фоне беспорядков в Казахстане и введенного властями чрезвычайного положения, восстановлен по всему городу.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мобильная связь также заработала без перебоев.

Телефонная связь и интернет были отключены в Алма-Ате несколько часов назад. Как сообщал корреспондент ТАСС, интернет не работал ни в одной точке города. Интернет был отключен также в областном центре Мангистауской области - городе Актау.

Ограничения в работе интернета наблюдались и в Нур-Султане. В ряде районов столицы полностью были отключены такие популярные мессенджеры, как Whatsapp, Viber, Telegram. Кроме того, оказались недоступны сайты многих казахстанских СМИ. В настоящее время в столице доступ к проводному интернету возобновился. При этом, как передает корреспондент ТАСС, доступ к мобильному интернету оператора "Билайн Казахстан" все еще отсутствует.