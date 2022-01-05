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Протесты в Казахстане
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В Алма-Ате началась антитеррористическая операция

Комендатура города призвала жителей Алма-Аты "сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности"
Алма-Ата, Казахстан Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алма-Ата, Казахстан
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранители приступили к антитеррористической спецоперации в Алма-Ате, где продолжаются погромы. Об этом сообщила комендатура города.

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"В городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка", - говорится в сообщении.

Комендатура также призвала жителей Алма-Аты "сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам в наведении конституционного порядка и установлении общественной безопасности".

Как отмечается в сообщении, "радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности". Комендатура сообщает, что "экстремисты совершают мародерские действия, нанося ущерб бизнесу", более того, "ставят под угрозу жизни и здоровье мирных горожан, препятствуя работе медицинских работников и наносят ущерб поликлиникам и больницам". Там также подчеркивают, что "высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о серьезной [их] подготовке за рубежом", и "их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства".

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