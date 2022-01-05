Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Он считает протесты "актом агрессии"

Токаев обратился к главам государств - членов ОДКБ с просьбой о помощи "в преодолении этой террористической угрозы", охарактеризовав беспорядки как акт агрессии.

Глава государства объявил на всей территории Казахстана режим чрезвычайного положения, предполагающий в том числе комендантский час и ограничение свободы передвижения. ТАСС собрал основное, что известно о ситуации в республике на данный момент.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Казахстан обратился к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью из-за ситуации в стране. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в среду вечером назвал происходящее актом агрессии, а участников беспорядков - "террористическими бандами", прошедшими подготовку за рубежом.

Договор о коллективной безопасности предполагает, что в случае агрессии против одного из участников организации остальные должны незамедлительно предоставить ему "необходимую помощь, включая военную", и оказать поддержку "находящимися в их распоряжении средствами". Сейчас в ОДКБ, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко сообщала, что он обсуждал ситуацию в союзной стране с российским лидером Владимиром Путиным и Токаевым, однако Кремль пока не информировал об этом разговоре. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас председательствует в Совете коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что начал консультации с коллегами в связи с ситуацией в Казахстане.

От "хулиганствующих элементов" к "террористическим бандам"

Казахстанский президент, который в обращении к нации днем называл участников беспорядков "хулиганствующими элементами", теперь заявил, что речь идет о "террористических бандах", которые прошли подготовку за рубежом. По его словам, они захватили пять самолетов в аэропорту Алма-Аты, а в окрестностях города вступили в бой с десантниками.

По последней информации МВД Казахстана, в ходе беспорядков в стране погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, еще 317 получили ранения. Позднее местные СМИ сообщили о гибели еще двух военных в ходе операции в аэропорту Алма-Аты. Новых официальных данных о пострадавших среди гражданских лиц пока нет.

На всей территории Казахстана введен режим чрезвычайного положения, который действовал до этого в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Это предполагает ограничение свободы передвижения, запрет собраний и массовых мероприятий (включая семейные собрания по случаю рождения ребенка, свадьбы или смерти), а также комендантский час с 23:00 до 07:00.

Ситуация в стране

В Алма-Ате, ставшей эпицентром беспорядков в стране, участники протестов после захвата зданий городской администрации, управления Комитета национальной безопасности и президентской резиденции разгромили аэропорт. Как сообщают корреспондент ТАСС, были разграблены магазины и банкоматы, разгромлены автобусные остановки.

В среду вечером комендатура города заявила о начале антитеррористической операции. При этом незадолго до этого в Алма-Ате был восстановлен доступ к интернету и мобильной связи, который отсутствовал несколько часов.

В Нур-Султане, по свидетельствам корреспондента ТАСС, обстановка остается спокойной.

Из-за происходящего авиакомпании ряда стран начали отменять или переносить рейсы в Казахстан. В частности, были отменены или отложены рейсы "Аэрофлота", "Белавиа", "Азербайджанских авиалиний" и некоторые другие. Источник в российских авиационных властях сообщил ТАСС, что решение по полетам из РФ в четверг будет приниматься исходя из обстановки в Казахстане.

Кадровые решения

Беспорядки в Казахстане привели к серьезным перестановкам в руководстве страны. Еще утром Токаев отправил в отставку правительство Аскара Мамина и назначил временно исполняющим обязанности главы кабмина первого вице-премьера Алихана Смаилова. Тогда же он поменял госсекретаря республики и назначил замглавы своей администрации Мурата Нуртлеу первым зампредом Комитета национальной безопасности.

Днем Токаев объявил, что занимает пост председателя Совета безопасности, который, как предполагалось ранее, пожизненно будет возглавлять первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Глава государства не уточнил, с чем связано это решение.

Вечером президент отправил в отставку главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова. Вместо него эту должность занял начальник Службы государственной охраны Ермек Сагимбаев.

Международная реакция

США призвали власти Казахстана проявлять сдержанность, а протестующих - выражать свои требования мирно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала утверждения о причастности Соединенных Штатов к беспорядкам в республике безумными и ложными.

Ситуацию прокомментировали и представители ключевых международных организаций. В ООН призвали стороны к сдержанности и диалогу, отметив, что сотрудники Всемирной организации в Казахстане продолжают работать, угрозы их безопасности нет.

В ОБСЕ также заявили о необходимости мирного возвращения к порядку в Казахстане, налаживании диалога всех казахстанцев для стабильности в стране и важности этого диалога для стабильности всей Центральной Азии.