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КНДР провела испытания гиперзвуковой ракеты

© REUTERS/Kim Hong-Ji

КНДР сообщила, что в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты - Рёнхап.

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