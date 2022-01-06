Сайты органов власти Казахстана снова недоступны

В среду многие сайты органов власти не работали, к вечеру в стране восстановился доступ в интернет и они снова стали открываться. Однако в настоящее время недоступны сайты министерств, а также администраций городов, аэропортов и департаментов полиции. По свидетельству корреспондента ТАСС и данным соцсетей, а Алма-Ате сейчас вновь нет доступа к интернету.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на топливо. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.