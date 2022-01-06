{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове

В США заявили, что запуск баллистической ракеты КНДР нарушает резолюции СБ ООН

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сказал, что на данный момент нет подробной информации об этом запуске

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Запуск баллистической ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты. Это, конечно же, является нарушением различных резолюций СБ ООН", - отметил он.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея проинформировало, что Пхеньян совершил запуск, предположительно, баллистической ракеты с наземной установки в сторону Японского моря.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуострове
Протесты в Казахстане
В ОДКБ заявили, что организация получила обращение казахстанской стороны
Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов сообщил, что Казахстан рассматривает складывающуюся в ситуацию как вторжение бандформирований, подготовленных из-за рубежа
Читать полностью