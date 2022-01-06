В США заявили, что запуск баллистической ракеты КНДР нарушает резолюции СБ ООН

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Запуск баллистической ракеты Пхеньяном нарушает ряд резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"У нас на данный момент нет подробной информации об этом конкретном запуске, кроме того, что у нас есть все основания полагать, что это был запуск баллистической ракеты. Это, конечно же, является нарушением различных резолюций СБ ООН", - отметил он.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), КНДР в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея проинформировало, что Пхеньян совершил запуск, предположительно, баллистической ракеты с наземной установки в сторону Японского моря.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечает телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находится за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.