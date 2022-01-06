Госсекретарь США обсудил с главой МИД Японии "сдерживание России" и запуск ракеты КНДР

ВАШИНГТОН/ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в среду обсудили по телефону усилия по "сдерживанию России" в контексте ситуации вокруг Украины и осуществленный Пхеньяном ракетный запуск. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Они подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и обсудили усилия по сдерживанию России от дальнейших военных действий или других агрессивных шагов", - отметил он.

"Госсекретарь Блинкен осудил запуск баллистической ракеты КНДР и подчеркнул, что США по-прежнему непоколебимы в готовности защищать Японию. Они также обсудили сотрудничество с целью полной денуклеаризации и установления прочного мира на Корейском полуострове", - добавил Прайс. По его словам, Блинкен и Хаяси также выразили намерение "модернизировать альянс США и Японии, согласовать стратегические цели и далее укреплять сотрудничество".

В свою очередь Хаяси заявил журналистам, что "ракетно-ядерная программа Северной Кореи, включая недавний ракетный запуск, угрожает безопасности Японии и региона в целом". "Мы (главы внешнеполитических ведомств США и Японии - прим. ТАСС) договорились, что будем продолжать тесно сотрудничать по вопросу полной денуклеаризации Северной Кореи", - сказал он.

По его словам, в ходе разговора они также обсудили ситуацию на границе России и Украины. "Господин Блинкен рассказал о происходящем (на границе - прим. ТАСС) сейчас, и мы подтвердили, что Япония и США будут взаимодействовать по этому вопросу", - добавил японский министр.

При этом Хаяси не стал отвечать на дополнительный вопрос журналистов о том, обсуждали ли они с Блинкеном тему поддержки экономических санкций против России при обострении ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ракетный запуск КНДР

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты. Ранее агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов Республики Корея проинформировало, что Пхеньян совершил запуск, предположительно, баллистической ракеты с наземной установки в сторону Японского моря.

По данным береговой охраны Японии, ракета упала в Японское море. Как отмечал телеканал NHK, место падения, согласно предварительным оценкам, находилось за пределами исключительной экономической зоны Японии. Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.