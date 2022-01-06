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Протесты в Казахстане

Сотовая связь снова отсутствует в Алма-Ате

Сайты органов власти и СМИ также не работают

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Сотовая связь и интернет снова недоступны в Алма-Ате, где ранее началась антитеррористическая спецоперация. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В настоящее время интернет в Казахстане не работает повсеместно. В Алма-Ате невозможно совершить звонки, входящие вызовы также не проходят.

Сайты органов власти и СМИ по-прежнему не работают.

Ранее комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации в городе. Сотовая связь и интернет отсутствовали в городе большую часть дня в среду, но к вечеру появились. В ночь на четверг интернет снова стал недоступен.

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