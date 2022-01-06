Япония выразила протест КНДР из-за ракетного запуска

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Япония выразила протест КНДР в связи с проведенным 5 января ракетным запуском. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам - через посольство в Пекине", - сказал он.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР в среду провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. По данным Минобороны Японии, ракета упала в Японское море.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.