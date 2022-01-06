В Японии считают, что КНДР испытала ракету нового типа

ТОКИО, 6 января. /ТАСС/. Япония считает, что КНДР 5 января испытала баллистическую ракету нового типа, ее запуски ранее не проводились. Об этом сообщил журналистам в четверг японский министр обороны Нобуо Киси.

"Согласно имеющимся у нас данным, Северная Корея вчера запустила одну баллистическую ракету. Она была запущена по низкой траектории, а высота ее полета не превышала 50 км. Мы считаем, что это новая баллистическая ракета, которую Северная Корея никогда ранее не запускала", - отметил он.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, КНДР 5 января провела испытания гиперзвуковой ракеты. Отмечается, что она пролетела около 700 км и поразила заданную цель. По данным Минобороны Японии, ракета упала в Японское море.

Последний раз КНДР проводила ракетные испытания в октябре 2021 года. Тогда она осуществила запуск новой баллистической ракеты подводных лодок.