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Протесты в Казахстане

Все ближайшие авиарейсы из Нур-Султана в Алма-Ату отменены

У здания аэропорта находятся несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Все ближайшие рейсы из аэропорта "Нурсултан Назарбаев" в казахстанской столице в Алма-Ату отменены. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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У здания аэропорта Нур-Султана находятся несколько БТР, вокруг дежурят военные в полной экипировке. У входа в зал вылета скопилась очередь, так как охрана не пускает туда провожающих. Пройти могут только пассажиры ближайших рейсов.

Также в зал вылета не пропускают людей, планировавших вылететь в Алма-Ату. На вопрос, как можно добраться до этого города, охранники говорят, что не знают.

В ночь на четверг комендатура Алма-Аты сообщила, что правоохранительные органы приступили к антитеррористической спецоперации. Сотовая связь и интернет в городе недоступны.

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