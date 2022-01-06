Работа банков и фондовой биржи в Казахстане временно приостановлена

Эксперт: заявление ядерной "пятерки" говорит о том, что страны могут решать общие вызовы

Представитель Института Шиллера Ричард Блэк считает, что страны могут сотрудничать в предотвращении ядерной войны или обеспечении устойчивого развития

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