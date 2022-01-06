Эксперт: заявление ядерной "пятерки" говорит о том, что страны могут решать общие вызовы

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Заявление лидеров ядерной "пятерки" (России, Великобритании, Китая, США и Франции) свидетельствует о том, что страны могут совместно работать над решением стратегических проблем и урегулировать кризисы чрезвычайного характера. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Института Шиллера в Нью-Йорке Ричард Блэк.

"Заявление стран "пятерки" Совета Безопасности ООН является позитивным в двух аспектах. Во-первых, это подтверждение всеми пятью странами заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Это было также озвучено во время переговоров президентов [США] Джо Байдена и [России] Владимира Путина, - сказал эксперт. - Во-вторых, это также демонстрирует, что страны могут действовать совместно в проведении общей политики по наиболее сложным стратегическим проблемам, касающимся жизни и смерти цивилизации".

По мнению собеседника агентства, российский лидер незамедлительно вынес на повестку необходимость остановить "нынешнее скатывание к ядерной конфронтации между США и НАТО с одной стороны и Россией с другой". Блэк также подчеркнул важность подписания США и Североатлантическим альянсом проектов договоров о юридически обязывающих гарантиях безопасности. "Проекты договоров, предложенные президентом России, являются призывом к немедленным действиям в предстоящие дни", - считает Блэк.

Блэк в целом расценил заявление "пятерки" как шаг в правильном направлении. "Пятерка" теперь может работать по чрезвычайным вопросам, <…> по Афганистану, борьбе с пандемией, - считает он. - <…> Страны могут сотрудничать в предотвращении ядерной войны или обеспечении устойчивого развития. Вопрос в том, будут ли они сотрудничать"