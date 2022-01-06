Politico: Сенат США, скорее всего, не утвердит санкции против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США, вероятнее всего, не утвердит на следующей неделе предложенный республиканцем Тедом Крузом (от штата Техас) законопроект о санкциях в отношении газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщила в среду американская газета Politico .

По сведениям издания, демократы, которые ранее высказывались в поддержку новых рестрикций в отношении газопровода, "в среду сигнализировали об изменении своей позиции". Они, как отмечается в материале, заявили, что "не желают мешать [президенту США Джо] Байдену во взаимодействии с Россией" в свете утверждений американской стороны о возможности конфликта РФ и Украины. Если не будет сюрпризов, законопроект Круза, как ожидается, не преодолеет порог в 60 голосов, подчеркивает газета, констатируя, что демократы последовательно поддерживали санкции против "Северного потока - 2", но они не пойдут против президента в то время, как он ведет "опасные переговоры" с Россией.

Для утверждения законопроекта требуется 60 голосов. Чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам нужно заручиться поддержкой по меньшей мере 10 демократов. Документ также должен получить одобрение Палаты представителей, прежде чем он поступит на подпись Байдену.

"Да данном этапе, когда мы следим за возможными действиями России на Украине, нам очень важно работать вместе с нашими союзниками, а Германия является одним из очень важных для нас союзников. Поэтому я думаю, что данная поправка несвоевременна", - приводятся в статье слова сенатора Джин Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир) об инициативе Круза.

Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) сообщил журналистам, что он принимает меры против одобрения указанного законопроекта. По версии сенатора, верхней палате Конгресса "нужно проявить солидарность с администрацией в то время, когда она пытается использовать метод кнута и пряника для предотвращения российского вторжения".

"Единственная причина, по которой они могут проголосовать против, - это если они примут циничное решение поставить лояльность по партийному признаку выше национальных интересов США в сфере безопасности", - заявил Круз журналистам Politico, говоря о позиции демократов.

Суть инициативы

Законопроект Круза обязывает вашингтонскую администрацию ввести санкции в отношении газопровода в течение 15 дней после его утверждения, а также позволяет Конгрессу проголосовать за повторное введение ограничений, если американский президент решит отменить их. Рестрикции, согласно законопроекту, будут введены в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников. Санкции заключаются в запрете на въезд в США, а также заморозке активов в США и запрете для американских граждан или компаний на ведение бизнеса с фигурантами черного списка.

В декабре 2021 года американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного Крузом законопроекта о санкциях в отношении трубопровода. По сведениям Politico, ожидается, что голосование по инициативе состоится на следующей неделе.

Согласно оценке издания, демократы могут поддержать другую законодательную инициативу, которую ранее внес председатель комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). Она обязывает администрацию США ввести санкции против "Северного потока - 2" только в случае вторжения России на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.