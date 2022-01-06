Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами России, Армении и Казахстана

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, Жапаров выразил обеспокоенность в связи с "информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов, и иных фактах насилия".

"Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации", - подчеркивается в сообщении.