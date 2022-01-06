{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами России, Армении и Казахстана

Садыр Жапаров выразил обеспокоенность в связи с информацией о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы киргизского государства.

На эту тему
Протесты в Казахстане. Онлайн
Протесты в Казахстане. Онлайн

"Президент провел ряд телефонных разговоров с лидерами стран - членов ОДКБ. Глава государства переговорил по телефону с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, Жапаров выразил обеспокоенность в связи с "информацией, поступающей из соседней страны, о человеческих жертвах, многочисленных случаях мародерства и погромов, и иных фактах насилия".

"Стороны обсудили общую позицию по обеспечению безопасности в соответствии с уставом ОДКБ по реагированию на кризисные ситуации", - подчеркивается в сообщении.

Теги
АрменияКазахстанКиргизияРоссияЖапаров, Садыр НургожоевичПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
В Алма-Ате началась интенсивная перестрелка между военными и вооруженными людьми
На площадь перед мэрией прибыли войска, начали операцию по "зачистке" зачинщиков беспорядков
Читать полностью