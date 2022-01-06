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Полиция сообщила, что десятки участников ночных беспорядков в Алма-Ате ликвидированы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Административные здания и Департамент полиции Алма-Аты ночью подверглись атаке. Десятки нападавших ликвидированы, их личности устанавливаются, сообщила в четверг официальный представитель Департамента полиции города Салтанат Азирбек.

"Минувшей ночью экстремистскими силами предпринята попытка штурма административных зданий, Департамента полиции города Алма-Аты, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", - сказала она в эфире телеканала "Хабар-24".

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