Президент Казахстана назначил нового главу Агентства по планированию и реформам

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, ранее возглавлявшего министерство национальной экономики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Накануне президент Казахстана отправил в отставку правительство на фоне массовых акций протеста, переросших в погромы и столкновения с силами правопорядка. Также Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.