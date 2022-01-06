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Протесты в Казахстане
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Президент Казахстана назначил нового главу Агентства по планированию и реформам

Должность занял Асет Иргалиев, ранее возглавлявший министерство национальной экономики

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева, ранее возглавлявшего министерство национальной экономики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг.

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"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Накануне президент Казахстана отправил в отставку правительство на фоне массовых акций протеста, переросших в погромы и столкновения с силами правопорядка. Также Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.

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