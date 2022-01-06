Мирзиёев выразил поддержку руководству Казахстана в стремлении к стабильности в стране

ТАШКЕНТ, 6 января. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым выразил поддержку народу и руководству Казахстана в стремлении к стабильности и благополучию в стране. Об этом сообщила в четверг пресс-служба узбекского лидера.

"Состоялся телефонный разговор между президентами Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В ходе беседы главы государств обменялись мнениями о развитии ситуации в Казахстане, предпринимаемых мерах по стабилизации обстановки и скорейшему восстановлению мира и спокойствия в республике. Лидер Узбекистана еще раз подтвердил неизменную поддержку братского народа и руководства Казахстана в их стремлении к обеспечению стабильности и благополучия в стране", - говорится в заявлении, размещенном на сайте президента.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.