Киргизия заявила о готовности оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ

БИШКЕК, 6 января. /ТАСС/. Киргизия готова оказать поддержку соседнему Казахстану в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил в четверг в Бишкеке на внеочередном заседании правительства его руководитель Акылбек Жапаров.

"Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что в соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным пресс-службы, принято решение в рамках поручения президента Садыра Жапарова инициировать проведение в четверг после обеда чрезвычайного заседания парламента. В соответствии законодательством, решение о направлении военнослужащих за пределы страны принимает законодательный орган.

"Докладчиком на заседании Жогорку Кенеша (парламента) назначен заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев. На него также возложено оперативное руководство правительственным штабом по реагированию на развитие событий в Республике Казахстан", - уточнила пресс-служба.

На заседании также рассмотрена текущая общественно-политическая ситуация в Киргизии, сложившаяся "в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения по всей территории Республики Казахстан". Глава кабмина принял доклады руководителей силовых ведомств об обстановке на границе с Казахстаном и возможных угрозах из-за перемещения преступных элементов и оружия.

"Также были даны поручения министерствам финансово-экономического блока по принятию необходимых мер для обеспечения бесперебойного функционирования банковской системы, а также продовольственной и топливной безопасности республики", - подчеркивается в сообщении.