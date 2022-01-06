В результате массовых беспорядков в Казахстане пострадали свыше тысячи человек

НУР-СУЛТАН, 6 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы. Об этом сообщил Минздрав страны, данные были приведены в четверг в эфире телеканала " Хабар-24 ".

"Свыше тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", - зачитала ведущая новостной программы официальные данные ведомства.

Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), где жители митинговали против высоких цен на сжиженный газ. Через два дня беспорядки вспыхнули в Алма-Ате (юго-восток) и других городах по всей республике, там произошли столкновения с полицией. Есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории всей страны, в отставку было отправлено правительство. Выступая на заседании Совета безопасности, он назвал тех, кто участвует в погромах, террористами и сообщил, что обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворцев для стабилизации обстановки.