В Белоруссии создан новый комплекс управления огнем артиллерии "Лагуна"

МИНСК, 6 января. /ТАСС/. Белорусские предприятия, входящие в состав Государственного военно-промышленного комитета (ГВПК), создали комплекс управления огнем артиллерийских подразделений "Лагуна". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома.

"В рамках внутренней кооперации предприятиями одного из холдингов, входящих в систему Госкомвоенпрома, создан и передан заказчику комплекс боевого управления огнем 1В12 БМЭ "Лагуна", - говорится в сообщении.

Комплекс "Лагуна" обеспечивает разведку целей и управление боевыми действиями дивизиона (батареи), вооруженного различными артиллерийскими и реактивными системами ("Град", "Пион", "Гвоздика" и др.), а также непрерывное взаимодействие с общевойсковыми подразделениями. Он объединяет в единую сеть машину командира дивизиона, машины трех командиров батарей, начальника штаба дивизиона, трех старших офицеров батарей и орудийный комплект средств управления огнем, уточнили в ГВПК.

В комитете добавили, что машина управления командира дивизиона создана на базе бронеавтомобиля отечественного производства "Кайман", а машина управления начальника штаба дивизиона - автомобиля Урал-4320.