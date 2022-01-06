Коллективные миротворческие силы ОДКБ направили в Казахстан

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направлены в Казахстан, передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач. Об этом сообщили журналистам в четверг в секретариате ОДКБ.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности", - сказали в секретариате.

По данным ОДКБ, передовые подразделения из российского состава контингента уже приступили к выполнению поставленных задач.

Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику, сообщил секретариат ОДКБ.

"От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск. В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Республики Казахстан российской части миротворческого контингента", - говорится в сообщении.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.