Порошенко сообщил, что вернется на Украину 17 января и будет участвовать в суде

КИЕВ, 6 января. /ТАСС/. Пятый президент Украины Петр Порошенко вернется на родину 17 января и примет участие в судебном заседании. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook .

"17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от [президента Владимира] Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", - отметил он.

Порошенко проинформировал, что на следующей неделе будет "работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии", а также отметил, что 2022 год начался с "черных лебедей", упомянув при этом протесты в Казахстане и предстоящую встречу советников нормандского формата (Германия, Франция, Россия и Украина) в Москве, которая пройдет без представителей Киева.

Экс-президент удивился, что, несмотря на эти события, украинский президент Владимир Зеленский сейчас отдыхает на горнолыжном курорте в Ивано-Франковской области и публикует лишь видеокадры своего досуга.

Порошенко в настоящее время является фигурантом уголовного дела, которое касается поставок донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело открыто по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.